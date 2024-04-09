سفير مصر بروما: مفاجآت سعيدة لأبناء الجالية المصرية بخصوص رخصة القيادة

أثناء لقاءه بأبناء الجالية المصرية..

حضر السفير بسام راضي سفير مصر فى إيطاليا ومالطا وجمهورية سان مارينو بصحبة نخبة من البعثة الدبلوماسية يتقدمهم اللواء ياسر صالح المستشار العسكرى والمستشارة نيفين السعيد والمستشار حازم الشوربجي والعقيد محمد القاضي والدكتورة هبة يوسف رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، حفل إفطار بدعوة من رئيس الجالية المصرية فى روما ولاتسيو المهندس عادل عامر.

جاء ذلك بصحبة أعضاء مجلس الإدارة ونخبة من رموز المصريين فى إقليم لاتسيو ومعهم رئيس نادى أسكولى الرياضي الدكتور كارلو نييري ,اليوم الإثنين الموافق 08/04/2024 بريستورانت الباديلاتشو الذى يمتلكه رجل العمال المصري الحاج عمر رشوان.

وكانت مناسبة كبيرة للقاء عائلي وحديث أخوى بين أبناء مصر الحبيبة تحدث خلاله السفير بسام راضي عن ذكرياته أثناء عمله كمتحدث رسمي للرئاسة المصرية على مدار خمسة اعوام إمتدت مابين عامى 2017 وحتى عامى 2022 كان شاهدا على أهم الأحداث الكبيرة التى مرت بها مصر فى فترة من أصعب المراحل التاريخية التى مرت بها مصر والتى إستطاعت خلالها القيادة السياسية ان تتخطاها بحكمة وحنكة وتوفيق من الله .

كنت شاهد عيان على المشروعات العملاقة

حديث السفير بسام راضي كان يتسم بصراحة كبيرة وصدق كبير وإخلاص للحبيبة مصر استعراض خلاله الإنجازات التى تمت من إستصلاح للأراضي بلغت نحو اتنين مليون فدان وإقامة مشروعات تحتية وشبكات طرق وصلت إلى ثمانية آلاف كيلومترا إلى جانب القضاء على العشوائيات ,ونقل مؤسسات الدولة التى كانت تتسبب فى إزدحام داخل القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة مايجعل القاهرة مؤهلة لأن تعود إلى تألقها فى الماضي ويطلق عليها باريس الشرق ,وتكون مؤهلة للتنزه والزيارات السياحية للجميع .

الناتج القومى وصل إلى 9 فى المائة

وخلال لقائه أكد راضي أن الناتج القومى المصري وصل إلى نحو 9 فى المائة وكاد ان يصل إلى عشرة فى المائة لولا وباء الكوفيد والحرب الأوكرانية لوصلنا إلى هذه النسبة التى إعتبرها خبراء الإقتصاد طفرة كبيرة لإقتصاد أى دولة.

وتابع قائلا : “مصر تنتج عشرة مليون طن من القمح وتستورد عشرة مليون طن من روسيا وأوكرانيا وعند نشوب الحرب كان بديل القمح مكلفا للغاية من دول بعيدة مثل أستراليا والهند وغيرهم ,واكد راضي على ان خطة القيادة المصرية فى السنوات القادمة هو إستصلاح 4 مليون فدان وذلك لسد إحتياجات الزيادة السكانية التى تواجهها مصر بمعدل اتنين ونصف مليون نسمة سنويا مايوجب على الدولة توفير مليون فرصة عمل سنويا وهو عبء كبير على اى دولة فى العالم” .



مصر تصدر الكهرباء إلى الدول المحيطة

واضاف راضي انه خلال لقاء بينه وبين رئيس شركة سيمنس فى مصر بعد أن قامت الشركة بإنشاء ثلاث محطات كهرباء فى مصر فى فترة وجيزة للغاية ,اخبره بان رئيسة الوزراء الألمانية السابقة أنجيلا ميركل طلبت منه ان يقوم بعمل نفس المحطات فى ألمانيا فى نفس المعدل الزمنى فقال لها : “لكى اوفر لك ماتطلبين أحتاج رئيس لألمانيا مثل الرئيس السيسي لكى يدعمنى بطريقة مباشرة كما وفر لى الدعم اثناء عملنا فى مصر” .

مصر قضت على الإرهاب وانجزت المشروعات بإمتياز

وتابع راضي قائلا اشهد الله اننى رأيت بام عينى كيف تتم المفاوضات مع الشركات التى تعمل فى مصر المحلية والعالمية لتوفير كل قرش يحتاجه الشعب المصري وان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه كل صغيرة وكبيرة لكى يكون على يقين امام الله ان كل الأموال التى تنفق على المشروعات تابعها بنفسه فخامة الرئيس ، وانه لايخرج مليم من صندوق تحيا مصر إلا بموافقة من فخامته ,وان الأيام ستثبت صحة كل كلمة صرحة بها امامكم .

وقال ان الله وفق قيادتنا إلى القضاء على الإرهاب فى سيناء ومتابعة تطوير المشروعات بسبب صدق النوايا وطهارة اليد ,وان الأيام القادمة ستشهد طفرة كبيرة للإقتصاد المصري وغن غدا لناظره قريب .

إيطاليا وأوربا تعلم ان المستقبل فى مصر

ودلل السفير بسام راضي على ان زيارة ميلونى ورئيسة المفوضية الأوربية اورسولا فوندرلاين لم تأتى من فراغ وانهم يعلمون جيدا بل متيقنون أن المستقبل المشرق لمصر فى جميع المجالات زراعية وصناعية ومشروعات طاقة بديلة ,لذا يسعى الجميع الان للإستثمار فى مصر .

الرخصة المصرية قاب قوسين أو ادنى

وردا على سؤال لأحد الحاضرين عن آخر مستجدات تحويل الرخصة المصرية إلى إيطالية ,اكد ان الموضوع يسير فيه على قدم وساق وان الأيام القادمة ستحمل مفاجئات سعيدة لكل أبناء مصر فى إيطاليا بإذن الله .

واشاد بإنفتاح الحكومة الإيطالية الحالية بزعامة جيورجا ميلونى مع مصر وقال انها حكومة تعى جيدا ماتقوم به تجاه شعبها وتعى جيدا مقدار دولة بحجم مصر ,وانه متفائل جدا بوزراء هذه الحكومة لأنهم أذكياء جدا وعلى درجة حنكة سياسية كبيرة .

وفى نهاية اللقاء وعد السفير بعقد لقاء موسع فى السفارة المصرية مع ابناء الجالية المصرية للرد على جميع إستفساراتهم واسئلتهم وتذليل أى عقبات تقابل أبناء مصر فى إيطاليا .