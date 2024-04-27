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السبت 27 أبريل 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

نجح الأهلي المصري والترجي التونسي في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024، بعد عبور الدور نصف النهائي من البطولة.

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الترجي يفوز على صن داونز ويتأهل لنهائي دوري الأبطال


و استطاع المارد الأحمر تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز عليه بثلاثة أهداف نظيفة بمجموع المباراتين.
في المقابل، نجح الترجي التونسي تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما حقق الفوز بهدفين نظيفين ذهابًا وإيابًا.

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

من المقرر خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024، في الثامن عشر من مايو المقبل “18/5”.
بينما سيكون لقاء العودة في الخامس والعشرون من الشهر ذاته “25/5”.

القنوات الناقلة لنهائي دوري الأبطال

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي خلال الشهر المقبل.

 

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