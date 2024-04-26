عاجل
حزب الله: استهداف موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان طقس حار مع سقوط للأمطار.. درجات الحرارة اليوم الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة عقربا وطولكرم فجر اليوم منهم أطفال ونساء.. استشهاد ٨ مواطنين في مخيم النصيرات
السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين صن داونز والترجي

صن داونز والترجي
صن داونز والترجي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مواجهة صن داونز والترجي التونسي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

txt

رئيس بعثة الزمالك يطمئن على الإجراءات الغذائية للاعبين


وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف.
جاءت سيطرة كبيرة على مجريات المباراة من قبل لاعبي صن داونز، لكن دون خطورة على مرمى الفريق التونسي.
وشهد منتصف الشوط الأول توقف المباراة ودخول اللاعبين والحكام لغرفة الملابس، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة على ملعب المباراة، لكن تم استئناف المباراة بعد تحسن حالة الطقس.

وكان الترجي قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أمان الله مميش.
الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمين بن حميدة

الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة

الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز

بينما بدأ صن داونز المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: موداو - كيكانا – كويتزي – مفالا

الوسط: لونجا – إليندي – أوباس

الهجوم: ماسيكو – شالويلي– لوكاس ريبيرو

مواد متعلقة

الشباب يفوز على الاتحاد بالدوري السعودي

الأهلي ومازيمبي.. شوط أول سلبي
الجريدة الورقية