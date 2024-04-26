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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي ومازيمبي.. شوط أول سلبي

بوابة الوفد الإلكترونية

فرض التعادل السلبي نفسه على مجريات احداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومازيمبي على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وأهدر الأهلي عدة فرص تهديفية محققة على مدار أحداث الشوط الأول صاحبه تراجع كبير من جانب مازيمبي لتأمين مرماه.

وكانت مباراة الذهاب في الكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الأهلي.. 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول.

 

 

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – أكرم توفيق.

 

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر – وسام أبو علي

 

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