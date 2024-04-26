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السبت 27 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي جاسم يقود العراق لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب العراق فوزا صعبا على نظيره الفيتنامي بهدف ، مساء اليوم الجمعة على استاد الجنوب  في العاصمة القطرية، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

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وسجل علي جاسم هدف العراق من ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة اليابان يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وكان منتخب العراق قد تأهل من دور المجموعات كمتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط وخلفه المنتخب السعودي في الوصافة بنفس عدد النقاط.

وكان منتخب السعودية قد خسر أمام أوزباكستان بهدفين دون رد  في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

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