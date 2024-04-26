قررت نيابة الجيزة بحبس سيدة لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

حبس سيده لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بالغربية



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط سيدة؛ لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية في مجال "التمريض" وشهادات.

وعثر بحوزتها على "عدد من شهادات اجتياز الدورات منسوبة للأكاديمية – عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة ممهورة بأكلاشيه لذات الجهة - عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - طابعة وجهاز لاب توب مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

بعد دراسة القمح.. مصرع شاب غرقا في المنوفية

كما لقي شاب مصرعه غرقا، بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية داخل بحر شبين المار بقرية شنوان، وذلك بعد انتهائه من دراسة القمح.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بغرق الشاب "إ.م.ج.ا" 25 سنة مقيم بقرية شنوان غرق داخل بحر شبين المار بقرية شنوان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء محمد حمدان مدير الحماية المدنية والرائد محمد خالد رئيس قسم الإنقاذ النهري ورئيس طاقم الإنقاذ الكابتن محمد عباس بدر، من انتشال جثة الشاب الغارق.

وتبين غرق الشاب بعد نزوله للاستحمام بعد الانتهاء من دراسة القمح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القصة الكاملة لـ مقتل مواطن من ذوى القدرات الخاصة بالشرقية

كما شهدت محافظة الشرقية واقعة وحشية راح ضحيتها رجل أربعينى من ذوى القدرات الخاصة، يعمل بورشة ميكانيكا تم حرقه حيا حتى الموت، وذلك بمقابر علوان الكائنة بمدينة بلبيس لغرض سرقته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بالعثورعلى شخص يدعي"عبد الفتاح.أ.ف"45عامًا وشهرته محمد الطيب (من ذوي القدرات الخاصة) ويعمل بورشة ميكانيكا بمقابرعلوان بمدينة بلبيس، وبه آثار حروق شديدة بالجسد.

وبانتقال قوة أمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ جري نقله لمستشفى الحروق بههيا ، وجري تشكيل فريق بحث جنائي على أعلى مستوى من المديرية، أسفرت جهوده عن كشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أنه عقب قيام المجنى عليه بشراء جركن بنزين وعودته إلي محل عمله بالورشة الكائنة بمركز بلبيس استوقفه اثنان من الخارجين على القانون في طريق مقابرعلوان بدائرة المركز بغرض سرقته، حيث اعتديا عليه وسكبا عليه البنزين بحوزته وأشعلا النيران فيه حيا وجري نقله لمستشفى ههيا للحروق، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة أثناء حضورها فرح بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها ، إثر إصابتها بطلق نارى طائش أثناء حضورها مع أسرتها حفل زفاف بقرية العتامنة بمركز طما بسوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلة بطلق نارى طائشة أثناء حضورها مع أسرتها حفل زفاف بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز طما بسوهاج إلى محل الواقعة وتبين مصرع طفلة تدعي سمارة م ع ٤ سنوات إثر إصابتها بطلق نارى طائش حال حضورها مع أسرتها حفل زفاف بقرية العتامنة وتم وضع الجثة مشرحة مستشفى طما المركزى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.