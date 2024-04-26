سبب اعتذار شريهان لـ بدرية طلبة .. (تفاصيل)

وجهت النجمة شريهان، رسالة اعتذار للفنانة بدرية طلبة، بسبب عدم حضورها حفل زفاف ابنتها سلمى، والذي أقيم من يومين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتضمنت رسالة شريهان، الآتي:" أهلًا أهلًا أهلًا بحبيبتي الجميلة المحترمة والغالية في قلبي جدًا، والله وأقسم بالله دعوتك الكريمة تشرفني ولكني مقلة وخجولة وبيبقى صعب عليا جدًا حضور أي احتفال.

وتابعت رسالة شريهان: لكن ولو تسمحي لي إني آجي لابنتي سلمى حبيبتي ملاكي الجميل والتي لا أنسى لقاءها ولقاءك أبدًا... اسمحي لي إني أجي أبارك لها في أي وقت وقتكم يسمح وحكون أكثر من سعيدة وفرحانة ومتشرفة سامحيني.. واكتبي لي العنوان أرجوكي، وحددي الوقت المناسب لأتشرف لكم بالمباركة.. ألف مبروك حبيبتي بدرية.. واعرفي إن قلبي يحبك أكثر من جدًا.. فأنا قابلت قلبك وإنسانيتك قبل فنك وموهبتك.. سامحيني ".

ومن جانبها، أعربت بدرية طلبة عن سعادتها برسالة النجمة شريهان، وكتبت عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة:" مش لاقيا رد غير أني أعيط من الفرحة، لمجرد ردك الجميل ودا مش جديد عليكي يا ملكة القلوب ربنا يجبر بخاطرك، على قد قلبك الجميل وأخلاقك العالية ".

واحتفلت الفنانة بدرية طلبة منذ يومين بحفل زفاف ابنتها والذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:" آيتن عامر، وفاء عامر، سوسن بدر، والراقصة دينا، المطربة بوسي، محمد سراج وآخرون .

معلومات عن بدرية طلبة

ممثلة كوميدية مصرية، اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في عمل من تأليفه وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) من إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

عملت بدرية طلبة بعد ذلك بالمسرح، وأثناء عملها مع الفنان سمير غانم والمنتج أحمد الأبياري في مسرحية (دور مى فاصوليا) و مسرحية (أنا ومراتي ومونيكا) شاهد المسرحية المخرج رائد لبيب وأٌعجب بها ثم رشحها للعمل في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء)، وأنطلقت بعد ذلك للعمل بالتلفزيون والسينما.

شريهان

ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، ولدت في عام 1964، درست في طفولتها الرقص التعبيري في العاصمة الفرنسية باريس، ثم عادت إلى مصر وشاركت في بطولة مسلسل (المعجزة) الذي أنتجته لها والدتها، كما شاركت في طفولتها في فيلمي قطة على نار ونصف دستة أشرار، وقدمت بعدهم العديد من الأفلام الهامة على المستويين الفني والتجاري، منها: (خلي بالك من عقلك، قفص الحريم، العذراء والشعر الأبيض، الطوق والأسورة، كريستال، عرق البلح).

ورغم قلة المسرحيات التي قدمتها شريهان، إلا أنها كانت كفيلة بتحقيق الكثير من النجاحات على المستوى الفني، وهى: (المهزوز، إنت حر، سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، شارع محمد علي).

كانت من أهم مناطق تميز شريهان في التليفزيون هى الفوازير الرمضانية التي أعطتها نقلة كبرى في مجال الاستعراضات، والتي لم يكن هناك منافس لها فيها سوى الفنانة نيللي، ومن أشهر فوازيرها: (حاجات ومحتاجات، فوازير حول العالم، ألف ليلة وليلة).

احتجبت شريهان عن العمل الفني منذ مطلع الألفية الجديدة بسبب اصابتها بسرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم.