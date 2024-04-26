أظهر استطلاع للرأى نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون استقالة قيادات الجيش الإسرائيلى، بعد استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون حاليفا، فى وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ تحملًا لمسؤوليته عن إخفاق "طوفان الأقصى".

وأظهر الاستطلاع أن 63% يؤيدون هذه الاستقالات، فيما رأى 18% من الذين شملهم الاستطلاع أنه لا يتعين على قادة الجيش أن يقدموا استقالاتهم. ولم يحدد 19% موقفهم حيال الأمر.

وحسب الاستطلاع، توقع 39% أن يشن الجيش الإسرائيلى عملية عسكرية كبيرة فى لبنان؛ ليسمح لسكان المناطق الحدودية، الذين تم اجلاؤهم من بيوتهم بالعودة إليها، فيما لم يتوقع ذلك 36%.

وتراجعت، حسب الاستطلاع، شعبية كتلة (المعسكر الوطني)، التى يقودها وزير الدفاع السابق وعضو كابينيت الحرب بينى جانتس، لتحصل على 29 مقعدًا، إذا أجريت الانتخابات الآن، مقارنة بـ 31 مقعدًا فى الاستطلاع السابق، بينما حافظ حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو على عدد المقاعد التى حصل عليها الاستطلاع السابق، وهى 21 مقعدًا.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أحزاب الائتلاف الحالى ستكون مُمثلة بخمسين مقعدًا، مُقابل 65 مقعدًا لأحزاب المعارضة، متضمنة "المعسكر الوطني" الذى انضم للحكومة بعد الحرب على غزة.

ومازال غالبية من شملهم الاستطلاع (45%) يرون أن بينى جانتس هو الأنسب لتولى منصب رئيس الحكومة، مقارنة بـ 36% يرون نتنياهو الأنسب لهذا المنصب.