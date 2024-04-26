ضبط 6 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، وتحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة ، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 8364 كجم مجمد بمركز أبو المطامير، وتم ضبط 8364 كجم دجاج مجمد، و 1000 كجم أسماك مجمده، و 500 كجم كبدة مجمده بالإضافة لضبط 120شيكارة أرز و 2500 كجم منظفات و50 شيكارة أسمنت جميعهم مجهول المصدر .

كما تم تحرير 6 محاضر لمخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار و 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي بمركز أبو المطامير .

وبمركزى بدر والدلنجات تم ضبط 70 عبوة مبيدات مجهولة المصدر و بدالين تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية و مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وبحملات مماثلة بمراكز دمنهور و كفر الدوار و كوم حمادة وإدكو تم ضبط 18مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 5 مخابز لإنتاجهم غير مطابق للمواصفات و9 مخابز سياحية لعدم الإعلان عن الأسعار و مخبزين بدون ترخيص ومستودع غاز لغلقه فى مواعيد العمل الرسمية وبدال تموينى تصرف فى 104 زجاجة زيت تموينى بالاضافة لضبط محلات جزاره قاموا بالذبح خارج المجازر الحكومية. كما تم تحرير 11محضر لعدم نظافة أدوات العجين و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز بجميع مدن وقري محافظة البحيرة ، لضبط السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستخدام الآدمي، وكذلك ضمان وصول الدعم إلي مستحقية، وضبط المتلاعبين بقوت الشعب، ومواجهة إرتفاع الأسعار ومنع السوق السوداء، وكذلك ضبط المصانع التي تعمل بدون الحصول علي التراخيص اللازمة .

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ، بمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.