رئيس مياه سوهاج يكرم 119 من حفظة القرآن الكريم من العاملين

كرم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب العاملين وأبناءهم من حفظة القرآن الكريم، وذلك بعد إجراء مسابقة فى تلاوة وحفظ ربع ونصف القرآن الكريم، وثلاثة أرباع القرآن، والقرآن الكريم كاملاً.

واضاف سيادته أن تلك المسابقة تحت إشراف فضيلة الإمام هشام هارون محمد مدير التخطيط بالمنطقة الأزهرية وشارك بها 119 من العاملين وأبناء العاملين حيث شارك المسابقه عدد 15 من العاملين و104 من ابناء العاملين واكد رئيس مياه سوهاج أن الإحتفالية تأتي لترسيخ تقليداً سنوياً ولفتة تقديرية من الشركة لحفظة القرآن الكريم بالاضافة إلى تشجيع العاملين وأبنائهم على حفظ القرآن الكريم ولغرس الخير والعطاء ليكونوا بذرة طيبة فيقوموا بواجبهم تجاه دينهم ووطنهم ولتحقيق التواصل الحضاري والفكري والثقافي بعيدًا عن التشدد أو الأفكار الضالة والمنحرفة .

كما كرم رئيس مياه سوهاج عدد 4 أمهات مثاليات عاملات بجميع أفرع الشركة بمسابقة الام المثالية لعام 2024 وأشار أن هذا التكريم يأتى تقديرا من الشركة لدورهن البارز كسيدات وأمهات مصريات ناجحات ومنحهن شهادات تقدير وجوائز مالية تقديرا لمكانتهن وجهودهن المتفانية خلال مسيرة عطائهن المتميزة تجاه أسرهم.

وأوضحت انجى جمال مدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجيه بالشركة أن شهدت فعاليات التكريم، تسليم شهادات تقدير ومبالغ مالية لحفظه القران الكريم وللأمهات المثاليات من العاملات بمختلف الأفرع بالشركة حيث جاء إختيار الأمهات الفائزات وفقاً لشروط المسابقة التي أعلنتها الشركة وأن هذا الحفل يُعد بمثابة رسالة تعكس مدى الدور الإيجابي الذي تبذله الأم في سبيل نجاح الحياة الإجتماعية والعملية للأسرة المصريةو أن كل أم مصرية تعبر عن صورة مشرفة من صور الكفاح المليئة بالتضحيات والعمل الدؤوب.