مايو القادم.. فتح باب التقدم لأكاديمية جامعة سوهاج في الألعاب الرياضية

اعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم لأكاديمية الجامعة في الألعاب الرياضية، والتي سوف تقام أنشطتها علي ارض الملاعب الرياضيه بالجامعة وذلك اعتباراً من الاول من شهر مايو القادم.

وقال "النعماني" ان ذلك يأتي في اطار دور الجامعة وايمانها بتنمية المواهب الرياضية لدى الشباب و اكتشاف المواهب الصاعدة والعمل على صقلها، وتقديم خدمة رياضية مميزة لابناء الجامعة من الطلاب واعضاء هيئه التدريس والعاملين والمجتمع الخارجي.

وأوضح الدكتور ممدوح محمد السيد المشرف علي المنشآت الرياضية ان الاكاديمية شوف تشتمل علي عدد من الالعاب الرياضية منها كرة القدم، كرة الطائرة، كرة يد، كرة السلة، تنس ارضى، جمباز الي جانب التاهيل البدني للراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، وايضاً العاب الايروبيكس زومبا حيث سيتم تدريب المشاركين من قبل نخبه من اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية.