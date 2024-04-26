غلق طريقين فى قنا لسوء الأحوال الجوية

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع التداعيات.

وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الاقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك علي خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدءت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، سرعة مراجعة خطة الطوارئ،، و التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

كما كلف محافظ قنا، إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أية تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق

وحث محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المروري.

والجامعة تعلن الطوارئ:

من جانبه أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الجمعة، أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه المنتظر أن تتعرض لها البلاد في الفتره من 26 الى 28 ابريل الجاري وكذلك السيول فى حال سقوطها

وقام رئيس الجامعة بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة هذه الطواريء ووجه رئيس الجامعة تعليماته بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة .

اجتماع لجنة الأزمات:

وفى نفس السياق اجتمعت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة بناء على توجيهات رئيس الجامعة برئاسه الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور طروب طلبه أمين الجامعه المساعد وأمناء كليات الجامعه والمستشفيات الجامعيه والمدن الجامعية ومدير عام الامن الجامعي والادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وذلك لمناقشة كيفيه مواجهه الامطار المحتمل سقوطها خلال الايام المقبله وتطرق الاجتماع الى الاستعدادات التي يمكن ان تنفذها اللجنه لمواجهه السيول حاله سقوطها مع التاكيد على معاينه أسطح مباني الكليات والمدن الجامعيه ومعاينه لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة.

واحكام غلق خزانات المياة من الاعلى حتى لا تتمكن التربه من الدخول بالخزانات والتاكيد المشدد على وجود مفاتيح ابواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد اثناء الازمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي.

ووضع ارقام الطوارئ بالجامعه في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعه مخر السيول وتعبئه اجوله رمل تفاديا للسيول امام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.