غرفة عمليات جامعة جنوب الوادي تتابع حالة الطقس السيئ

أعلن الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الجمعة، أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه المنتظر أن تتعرض لها البلاد في الفتره من 26 الى 28 ابريل الجاري وكذلك السيول فى حال سقوطها، وقام رئيس الجامعة بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة هذه الطواريء ووجه رئيس الجامعة تعليماته بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة .

اجتماع لجنة الأزمات:

وفى نفس السياق اجتمعت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة بناء على توجيهات رئيس الجامعة برئاسه الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور طروب طلبه أمين الجامعه المساعد وأمناء كليات الجامعه والمستشفيات الجامعيه والمدن الجامعية ومدير عام الامن الجامعي والادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة.

وذلك لمناقشة كيفيه مواجهه الامطار المحتمل سقوطها خلال الايام المقبله وتطرق الاجتماع الى الاستعدادات التي يمكن ان تنفذها اللجنه لمواجهه السيول حاله سقوطها مع التاكيد على معاينه أسطح مباني الكليات والمدن الجامعيه ومعاينه لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة.

واحكام غلق خزانات المياة من الاعلى حتى لا تتمكن التربه من الدخول بالخزانات والتاكيد المشدد على وجود مفاتيح ابواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد اثناء الازمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، ووضع ارقام الطوارئ بالجامعه في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعه مخر السيول وتعبئه اجوله رمل تفاديا للسيول امام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.

دورة إعداد المعلم:

وفي سياق ذي صلة، شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بختام فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي رقم 43 التي نظمتها كلية التربية بقنا، وتستهدف الدورة معاوني أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.

وأبرز رئيس الجامعة، الاهتمام ببناء القدرات وتطوير الذات ووجه المتدربين بضرورة العمل على زيادة الحصيلة المعرفية لتقديم الخدمة التعليمية بشكل متميز.

وحاضر رئيس الجامعة، ضمن فعاليات البرنامج التدريبي عن الإدارة الجامعية استعرض خلالها المكون الاداري ، التعليمي ، البحثي ، المجتمعي للجامعة.

وتحدث عن الهيكل التنظيمي وصلاحيات ومسؤوليات رئيس الجامعة ، نواب رئيس الجامعة ، عمداء الكليات ،رؤساء الاقسام ، امناء الكليات ودور ومسؤولية مجلس الجامعة ، مجلس القسم.