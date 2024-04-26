وكالة فيتش تكشف عن إجراء أنقذ مصر من أزمة

أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى أن المواجهة بين إسرائيل وإيران قد تشكل مخاطر على السياحة وعائدات قناة السويس على مصر.

أوضحت الوكالة في تقريرها، أنه رغم المخاطر المتصاعدة في الشرق الأوسط، إلا أن صفقة "رأس الحكمة"، التي أبرمتها مصر في شهر فبراير مع دولة الإمارات، وزيادة مرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قد أدى إلى انخفاض ملحوظ في مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، والتعرض للتأثيرات الجيوسياسية.

وبحسب فيتش: "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية أتاحت تمويلاً إضافيًا من المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات أجنبية إلى سوق الديون المحلية".

وترى الوكالة، أنه رغم استمرار زيادة مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة، بسبب التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، إلا أن الاحتواء السريع للضربات العسكرية بين الجانبين، يحد من احتمالية أن يكون لهذه الحوادث، تداعيات كبيرة على إسرائيل أو الدول الأخرى في المنطقة، وكذلك على الأسواق العالمية.

ومع ذلك تقول الوكالة، إن المزيد من التصعيد قد يتسبب في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، المصنفة حالياً عند "A+"، وينعكس هذا في النظرة السلبية للتصنيف.

الحكومة تكشف موعد تسلم الدفعة الثانية من أموال صفقة رأس الحكمة:

يذكر أن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أجاب عن تساؤلات الشارع المصري فيما يخص خطة تخفيف الأحمال والعودة إليها وموعد الانتهاء منها قائلًا: "صحيح هناك تدفقات دولارية ناجمة عن صفقات جرى إبرامها، أو عبر الشركاء الدوليين، ولكن حتى تكون المعلومات دقيقة جميع الاتفاقات والصفقات التي نجم عنها سيولة دولارية حصل بالفعل لكن نظام الحصول على الدعم والتمويل الدولية يتم على مراحل".

تابع خلال مداخلة تليفونية "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ":" ي حتى لا يساء فهم الأمر فإن المبالغ الضخمة الناجمة عن تلك الصفقات والقروض الاتفاقات مع مختلف الشركاء الدوليين سيتم الحصول عليها على أقساط تباعا وفترات متباعدة ومن ثم لم تدخل كل هذه المبالغ دفعة واحدة".

وواصل: "مثلًا الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر، كما أعلن الدكتور مدبولي، في بداية مايو المقبل، حيث حصلنا على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة 15 مليار دولار، بالإضافة إلى تدفقات الشركاء الدوليين، سنحصل على مزيد من التمويل منهم، بالإضافة للأموال التي دخلت الجهاز المصرفي من استثمارات الأجانب، أو تحويلات المصريين في الخارج، ومن ثم فإن الحصول على تلك التدفقات يتم على أقساط وعلى فترات".



وأردف: "الجزء الثاني من صفقة رأس الحكمة ستحصل عليه مصر في مايو المقبل. وحصلنا فقط على القسط الأول من صفقة رأس الحكمة وهو 15 مليار دولار، والفترة المقبلة ستشهد المزيد من التمويل من الشركاء الدوليين".



وقاطعته الحديدي متسائلة: المواطن بيسار صفقة رأس الحكمة والتدفقات الدولارية لماذا لا يتم استخدامها في استيراد وقود دون اللجوء لتخفيف الأحمال خاصة مع قرب فصل الصيف والامتحانات... المواطن عاز يشعر بالعائد، على الأقل عدم قطع الكهرباء ليرد قائلًا: "النقطة دي مهمة الدولة خلال الفترة الماضية في ضبط أسعار السلع في الأسواق والإفراج عن مليارات من السلع في الجمارك سواء غذاء أو أعلاف أو دواء أو مستلزمات الإنتاج لو كنا استخدمناها في القضاء على تخفيف الأحمال سوف تتأثر جوانب أخرى زي الدواء وده مش ممكن يحصل”.