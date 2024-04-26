محاضرة لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة الفيوم حول "عيد تحرير سيناء"

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك، عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة حول عيد تحرير سيناء، بمركز أكاديمية الحياة، تحدث فيها الدكتور بسام محروس قائلا أن يوم الخامس والعشرين من أبريل شهد رفع علم مصر على أرض سيناء حيث رفعه الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك وقد جاء هذا اليوم بعد رحلة شاقة من الحروب منذ 1967 حتي 1973، ثم فترة المباحثات السلمية في كامب ديفيد 1977، وقد تم تحرير كامل أراضي سيناء عام 1989.

ورش فنية للرسم بثقافة الفيوم احتفالا بذكرى تحرير سيناء

وشهدت مكتبة الفيوم العامة احتفالا بذكرى عيد تحرير سيناء، تضمنت ورشة فنية للرسم نفذتها هناء عطية حسن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، وعقدت مكتبة الشباب مناقشة كتاب "سيناء الأهمية والمعنى" تأليف سعيد رمضان على ناقشته انتصار رياض أمينة مكتبة الشباب، أوضحت فيها معنى كلمة سيناء أرض القمر وأرض الفيروز، ويوجد بها العديد من المدن الجميلة مثل العريش ومحمية رأس محمد وطابا وغيرهم من المدن التى تجذب السائحين لزيارتها، كما أن سيناء بوابة مصر الشرقية وهى الأمن القومى لمصر وأرض الأنبياء والأديان السماوية، إلى جانب استمرار معرض للكتب حول سيناء، وعرض فيلم (أبناء اكتوبر) تحت إشراف عبدالرحمن على صلاح بالتعاون مع قسم السينما بالفرع.

فيما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية بالفيوم محاضرة بعنوان مكانة سيناء عبر التاريخ تحدث فيها مصطفى محمد محمود مدير المكتبة، إذا كانت مصر ذات أطول تاريخ حضارى فى العالم فإن سيناء ذات أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ، سيناء من أكثر بقاع العالم تعرضا للهجمات العسكرية لقيمتها الاستراتيجية الحيوية فهى تقع بين قارتى آسيا وأفريقيا، وبين وادى النيل ودجلة والفرات أى بين أهم مراكز المدنية الأولى فى العالم فجعلها أهم وأخطر مدخل لمصر على الإطلاق وظهر هذا فى الحملات العسكرية منذ عهد الفراعنة واحتلال الهكسوس لسيناء والاستقرار بها إلى أن قام الملك احمس بتحريرها وطردهم مرورا بالفتح الإسلامى لمصر على يد القائد عمرو بن العاص وصولا للعصر الحديث.