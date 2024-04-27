"تحرير سيناء بين الحرب والدبلوماسية".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، شهدت مدرسة الفنية بنات بسنورس ندوة بعنوان " تحرير سيناء بين الحرب والدبلوماسية " احتفالا بعيد تحرير سيناء، بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بسنورس، شارك فيها كلا من الكاتب أحمد طوسون، والأديب عبد التواب الجارحي.

استهل "طوسون" حديثه أن أرض الفيروز الأرض المباركة التي مر بأرضها الأنبياء، بوابة مصر الشرقية التي كانت مطمعا للمستعمرين منذ قديم الزمان بداية من الهكسوس والتتار، والمغول، والصليبيين وانتهاء بالعدو الصهيوني الذي احتل أرضها في 1967 لكن الجيش المصري ومعه الشعب بدأ معركة استرداد الأرض مبكرا فيما عرف بحرب الاستنزاف ليثبت للعالم أجمع أنه لن يرضى بسياسة الأمر الواقع التي كان يقوم عليها الأمن الاسرائيلي في الأراضي التي يحتلها، وأن مصر لن تترك شبرا واحدا من أراضيها تحت الاحتلال، وفي معركة أكتوبر المجيدة عبر الجيش المصري قناة السويس وحطم خط بارليف وأسطورة الجيش الذي لا يقهر واستعاد الأرض حتى طلبت اسرائيل المساعدة من أمريكا، ثم باغت السادات العالم بمبادرته للسلام التي لولا حرب أكتوبر ما كان استجاب له أحد.

من جانبه تحدث "الجارحي" أن في تلك الظروف قد حرص السادات أن يعرض السلام القائم على القوة في وجود الحكومات التي ذاقت مرارة الهزيمة من الجيش المصري لأنهم أجدر أن يعرفوا أن المصريين لن يتخلوا عن شبر واحد من أرضهم، وفي 25 ابريل 1982 رفرف العلم المصري عاليا فوق أرض سيناء المحررة بعد معركة دبلوماسية ومفاوضات نتج عنها توقيع اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكية واكتمل تحرير سيناء بعد معركة دبلوماسية وقانونية تمثلت في تحكيم طابا فاستردت مصر آخر بقعة من أرضها عام 1989.

محاضرة بعنوان مكانة سيناء بمكتبة مطرطارس الفرعية بالفيوم

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة مطرطارس الفرعية بالفيوم احتفالية، بدأت بمحاضرة بعنوان "مكانة سيناء" تحدثت فيها شيماء عباس أمينة المكتبة عن مكانه سيناء الدينية فهي أرض الله المباركة بها جبل الطور الذي تجلي عليه الله، أما عن المكانة الجغرافية والتاريخية، أن سيناء هي مفتاح مصر إلى قارة آسيا، وأقيمت الحروب من أجلها، وطمع فيها الكثير من الغزاة علي مر التاريخ، واستردت مصر طابا عن طريق التحكيم الدولي ورفع العلم المصري عليها في شهر ابريل 1989، أعقبها ورشة رسم حر إشراف وتدريب شيماء عبد الرحمن مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.