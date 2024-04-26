الهلال الآسيوي.. المال وحده لا يكفي

المال وحده لم يكفي الهلال السعودي، للوصول إلى الدور النهائي للبطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية، حيث ودع الزعيم السعودي بطولة دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، وذلك بعدما أنفق الأزرق نحو مليار و500 مليون ريال سعودي، لاستقطاب النجوم حول العالم، من هنا وهناك.

ورغم كون الهلال، أكثر الأندية الأسيوية إنفاقًا مالياً في الموسم الجاري 2023-2024، إلا انه فشل في العبور إلى نهائي دوري الأبطال، بعد خسارته من جاره العين الإماراتي في نصف النهائي بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (5-4)، ليودع قطب العاصمة السعودية المسابقة القارية للسنة الثانية على التوالي من الأمتار الأخيرة.

ومني نادي الهلال بخسارة مدوية على أرضه ووسط جمهوره، ليفشل في التأهل إلى المباراة النهائية، الثانية على التوالي، وهو ما جعل الفريق الأشهر سعودياً، مادة دسمة للسخرية من الأندية المنافسة.

ودعم الزعيم الهلالي صفوفه بحفنة من اللاعبين المميزين لقيادة الطموح الأزرق في الموسم الجاري، وهو ما حدث محلياً فقط، كونه خرج صفر اليدين آسياوياً.

وسخر نجوم الغريم التقليدي، نادي النصر، على خسارة الهلال، حيث أصبحت منصة إكس للتواصل الاجتماعي، بمثابة مسرحية كوميدية من أجل التريقة الكروية على زعيم آسيا، والذي حقق فوزا صعبا على نظيره العين، بهدفين مقابل هدف، في إياب دور نصف نهائي، ولكنه خرج رسميا، من البطولة لخسارته المهينة في دولة الإمارات خلال جولة الذهاب، ليتأهل العين إلى المباراة النهائية، بمجموعي مباراتي الذهاب والعودة، بفارق هدف لصالح الأبيض.

السخرية من الهلال، لم تكن محلية فقط، ولكنها باتت عالمية أيضاً، تزعمها يوفنتوس الإيطالي، حيث تكررت السخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خسارة الأزرق، من قبل حسابات مختلفة لأندية كروية بالإضافة إلى النقاد والوجوه الإعلامية المعروفة.

وكانت مباراة الإياب، قد خرجت بمظهر مشين أخلاقيا بين جمهور الهلال ونجوم الفريق، حيث بادر جمهور الهلال بسب الفريق مستخدماً ألفاظ نابية، وإشارات مشينة أخلاقيًا تجاه الفريق بعد الخسارة، ليقوم بدوره، اللاعب محمد البريك بالاشتباك مع مدرج الأزرق.

وكان الهلال يمني النفس، بإسقاط العين، خاصة ان الأخير قد أزاح الغريم النصر السعودي في ربع نهائي أبطال آسيا هذا الموسم، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن الهلاللين.

وفي سياق متصل، كتب النجم الدولي الكبير سالم الدوسري، اسمه بأحرف من نور في تاريخ دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما سجل هدف الهلال الثاني في المباراة، ليرفع رصيد أهدافه في الدور نصف النهائي إلى 5 أهداف، متفوقا على النجم الكبير محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، الذي يملك في جعبته 4 أهداف فقط.

وعلى مستوى الأدوار الإقصائية، رفع سالم رصيده من الأهداف إلى 16، متفوقا على محمد نور الذي يأتي في المرتبة الثانية برصيد 12 هدف، وناصر الشمراني صاحب المركز الثالث ب 7 أهداف.

وفي شأن آخر محلي، يستضيف نادي الهلال نظيره الفتح، غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 77 نقطة، ويلاحقه النصر في المركز الثاني بـ 68 نقطة، والأهلي ثالثا بـ 52 نقطة، والاتحاد رابعا بـ 50 نقطة.