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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية

المتهم بتزوير المحررات
المتهم بتزوير المحررات الرسمية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها بمقابل مادى.
 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية -  تقرير طبى ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية
 

يأتي ذلك  في اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

 

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