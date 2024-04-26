القاهرة الإخبارية ترصد مناطق القصف الإسرائيلي على غزة (شاهد)

قال مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، إنَّ طائرات تحلق بكثافة داخل أجواء قطاع غزة ويسميها أهالي القطاع بـ «الزنانة»، على حد وصفهم، وهي طائرات استطلاع لا تفارق الأجواء هنا بالإضافة إلى الطائرات الإسرائيلية الحربية التي تشن غارات بشكل متواصل على أنحاء واسعة من غزة.

الغارات الإسرائيلية

وأضاف «جبر»، خلال تغطية خاصة للقناة: «آخر الغارات الإسرائيلية التي تم شنها على القطاع كانت باتجاه حي الزيتون الواقع شرق غزة، بالإضافة إلى 3 غارات أخرى شنتها باتجاه منزلاً سكنياً في شارع الوحدة بحي الرمال بوسط القطاع ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة».

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة بمدينة الزهراء بالأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، لا تزال تقوم بإطلاق زائف وتفجير المنازل السكنية للمواطنين الفلسطينيين ناهيك عن إطلاق النيران صوب مزارع فلسطيني كان يتواجد بأرضه في محيط مدينة الزهراء حينما أطلقت عليه القوات الإسرائيلية النيران».

دخول 38 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج

جدير بالذكر أن مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن سيارات الإسعاف تعمل بكامل طاقتها، وارتفع عدد المصابين الذين جرى استقبالهم من قطاع غزة إلى 38 مصابا يرافقهم 49 مرافقا.

سيارات الإسعاف المصرية الموجودة في معبر رفح المصري تعمل بشكل مباشر

وأضاف المطعني، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كريم حاتم: "سيارات الإسعاف المصرية الموجودة في معبر رفح المصري تعمل بشكل مباشر من خلال الفرق الطبية المتواجدة والتي تتعامل على الفور وبسرعة مع الحالات الطارئة التي يتم عمل الإسعافات الأولية لها".

وتابع: "بعد ذلك، يتم توزيع الحالات على المستشفيات المحيطة سواء في العريش أو المحافظات المصرية الأخرى وصولا إلى العاصمة القاهرة التي بها حالات تحتاج إلى تدخل جراحي كبير جراء هذه الإصابات الكبيرة".

معبر رفح

وواصل: "بالنسبة إلى معبر رفح، فقد شهد منذ الصباح دخول قرابة 4 شاحنات من الغاز وهي شاحنات الوقود، وشاحنتي سولار، ودخلت هذه الشاحنات قطاع غزة مباشرة من معبر رفح المصري".