رحلة فنية قصيرة ما زالت في القلوب .. ذكرى ميلاد هالة فؤاد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «رحلة فنية قصيرة ما زالت في القلوب.. ذكرى ميلاد هالة فؤاد».

إحدى جميلات الزمن الجميل

وذكر التقرير أنه تحل اليوم ذكرى الفنانة هالة فؤاد التي ولدت في عام 1958 وتعد إحدى جميلات الزمن الجميل وأيقونة من أيقونات السينما المصرية.

بدأت مسيرتها بأدوار صغيرة ومشاهد محدودة، وابتسم لها الحظ عندما وقفت أمام محمود ياسين في فيلم مين يجنن مين، لتتوالى بعد ذلك أدوارها الناجحة.

وحصلت الفنانة هالة فؤاد على درجة البكالوريوس من كلية التجارة عام 1979 ولم تعتمد على والدها المخرج أحمد فؤاد وقررت أن ترسم طريقها بنفسها، وكان حضورها على الشاشة رائعا، وخلال رحلة قصيرة قدمت أعمالا فنية لا تنسى.

العاشقة ورجال في المصيدة

ومن أبرز أعمالها السينمائية أفلام العاشقة ورجال في المصيدة والبنت اللي قالت لأ وعاصفة من الدموع وحدق يفهم وسجن بلا قضبان، ومن أبرز أعمالها التلفزيونية مسلسلات الحرمان والحياة مرة أخرى والرجل الذي فقد ذاكرته مرتين.

أحمد زكي حاول الانتحار بعد وفاة هالة فؤاد

جدير بالذكر أن الماكيير محمد عشوب، كشف رد فعل الفنان أحمد زكي عند علمه بخبر وفاة طليقته الفنانة هالة فؤاد: "أحمد زكي كان بيصور على السطوح ولما عرف أقسم بالله جيبناه من على سور السطح.. وكان هيرمي نفسه فورا لولا شديناه ونزلنا من العمارة وطلب أن يذهب عندها”.

وأضاف “عشوب” خلال حواره ببرنامج “نص الكلام” المذاع عبر فضائية “النهار”: “خدناه وروحنا على المستشفي ودخل فى حالة إنهيار وكان يقول: أنا اللي قتلتها أنا السبب وزوجها واقف.. والحاجة ياسمين الخيام وسهير رمزى أحتضنوا وقالوا له أعقل أرجوك وأعمل حساب للراجل اللي واقف.. وفى الأخر أخدناه ومشينا.. وأحمد زكي لغاية ما

مات لم يحب أحد إلا هالة فؤاد وكل حب أقترب منه كان يبعد لأخر لحظة”.

وتابع: “هناك إحدي النجمات عزمت الناس والفرح وفى الأخر هرب مراحش وراجت أتجوزت حد تاني.. وهي الفنانة نجلاء فتحي وكانت تحبه وهو يحبها ولكن كل ما يفكر أنه يقرب للزواج والإرتباط كان هناك شئ حايشه.. وهو قال لي أنه عمره ما هيلاقي واحدة أطهر وأعظم من هالة فؤاد”.