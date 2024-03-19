الثلاثاء 19 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سعد فتحي يبكي على الهواء: "الممثل في مصر لما بيكبر بيدفن"

الفنان سعد فتحي
الفنان سعد فتحي

كشف الفنان سعد فتحي، عن تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، معربا عن استيائه بسبب عدم سؤال أصدقائه عليه، موجها الشكر للفنان مصطفى خاطر، بسبب مساندته له في أزمته الصحية.

وقال، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنا جت فترة تعبت ودخلت المستشفى قعدت في الرعاية حوالي 15 يوما، النقابة وقفت معايا وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، وفي فنانين وشباب نجوم طالعة بتوع مسرح مصر ومنهم مصطفى خاطر، لما عرفوا جولي المستشفى وعرضوا حاجات مادية وكنت فرحان أن جيل زي ده وقفوا معايا، هما جيل جميل ومجتش من ناس تانية.

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وتابع: "المنتجين والمخرجين اللي هما معرفة، محدش سأل وزيي زي أي حد، لكن ربنا بعتلي شباب وعلى رأسهم مصطفى خاطر بالذات".

وأكد أن الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، يبذل قصار جهده لتشغيل الفنانين، موضحًا أن قيمة الفنان تقل عند كبر سنه.

وقال: النقابة مش مقصرة وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي، وهما مش أداة لتشغيل الممثل وإحنا كتير، والشركات عرض وطلب، ولكن دكتور أشرف بيقول لأ الأعضاء لازم يشتغلوا وبيوفر شركات على قدر ما يقدر، وبيفرض على الشركات أن الممثلين لازم يشتغلوا.

وتابع: الفنان برا لما بيكبر بيزيد سعره في كل حاجة أدبيًا وماديًا وإعلاميًا، لكن عندنا بيموت ويدفن وبيقولوا خلاص راحت عليه، مفيش حاجة اسمها راحت عليه، فريد شوقي جاله فترة مبيجيش له شغل وبقى ينتج لنفسه ويقوم نفسه من جديد، ورجعت الشركات تطلبه تاني.

وأضاف: تقليل في الاحترام ولما بيجي علشان يكون له مكان يقعد فيه يقولوا قعدوه في أي مكان، وده حصل قدامي، إحنا لازم نتعلم أخلاق الفن أن نتعامل مع الناس باحترام وعلى قدر عمرهم وموهبتهم، لكن دلوقتي ده فلان أخو فلان خده واعمله ودخله في عمل، ليه كل ده؟ أقسم بالله أنا أعرف فنانين زملائي بيروحوا بيبكوا من المعاملة اللي بيشفوها.

وأردف: مرة اتبعتلي أعمل كاست لعمل، قولت مفيش مشكلة كل الناس بتعمل وبرا بيعملوا كده، لكن أتعامل أن يلا يا أستاذ وأقف كده، لأ أنت مين؟ التعامل بيكون بـ قلة ذوق، وده بيأثر عليا نفسيًا، بيخلي الواحد ماشي يفكر أن إزاي بعد العمر ده والفن اللي قدمه يتعامل كده، يعني أنت عارف الفنان وعارف تاريخه متقولش له اقرأ المشهد ده.
 

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