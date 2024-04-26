الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2009 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 اليوم الجمعة على ملعبه بمدينة نصر مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة 30 من بطولة الجمهورية.

إقرأ أيضًا..

txt

موعد مباراة سلة الأهلي وأهلي بني غازي الليبي في خامس مباريات بطولة BAL


يدخل أهلي 2009 المباراة وفي رصيده 47 نقطة، وسجل 45 هدفًا مقابل 28 هدفًا في مرماه.
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

مواد متعلقة

تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة ليتشى بالدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وليتشي بالدوري الإيطالي

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

تعديل موعد تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

عمرو سعد يكشف تفاصيل بطولته لـ«فيلم هوليوودي»
الجريدة الورقية