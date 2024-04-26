جامعة سوهاج تشارك فى مهرجان الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية بجامعة السويس

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي فى فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، والذي أقيم بجامعة السويس تحت شعار" مصر آمنة سالمة" تزامناََ مع الاحتفال بذكري تحرير سيناء الموافق ٢٥ من أبريل كل عام، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن المهرجان نظمه معهد إعداد القادة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة ٣٢ جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، وذلك خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٥ من أبريل الجاري.

وأكد النعماني، على أن المهرجان جاء تنظيمه تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصه على تنمية مهارات وقدرات الشباب واكتشاف مواهبهم فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، وتأكيده المستمر على ضرورة دعم وتشجيع الطلاب المتميزين ومساعدتهم على تحويل طاقاتهم وأفكارهم الإبداعية إلى واقع ملموس، وذلك من أجل تأهيل جيل قادر على قيادة عجلة التنمية والنهوض بمستقبل الوطن، مشيداً بما تضمنه المهرجان من أنشطة وفاعليات، والأداء المتميز لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية بشكل عام، وما حققه طلاب جامعة سوهاج من مراكز متقدمة بشكل خاص.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان تضمن عدد من الأنشطة الرياضية والفنية، ومنها منافسات خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، الشطرنج، والتصوير الزيني، مضيفاً أن الجامعة شاركت بوفد طلابي مكون من ١٥ طالب وطالبة، وقد حصل فريق خماسي كرة القدم على المركز الثالث، كما فازت الجامعة بالمركز الثاني فى مجال التصوير الزيتي، وأيضاً حصل طلاب وطالبات الجامعة على المركز الرابع فى منافسات الشطرنج.

وأشار محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، إلى أن فريق خماسي كرة القدم الفائز بالمركز الثالث ضم كلا من حمزة رأفت كلية الحقوق، جاسم جمال كلية التربية الرياضية، عبدالرحمن عمر كلية التربية الرياضية، زياد حشمت كلية التربية الرياضية، أحمد محمد كلية التربية، أحمد محمود كلية الطب البشري، يوسف أمام كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كما شارك الطالب استفين طلعت بكلية التربية النوعية فى مسابقة التصوير الزيتي وحصل على المركز الثاني، وفى مسابقات الشطرنج شارك كلا من وفازا بالمركز الرابع الطالب ميخائيل صفوت بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطالبة هميس كمال بكلية الآداب، مضيفاً أن هيئة الإشراف على الوفد ضمت كابتن مصعب صبري، وأماني محمود أخصائي بإدارة رعاية الشباب.