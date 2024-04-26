وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى تدريبات حاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمركز شباب مدينة نصر.

ويهدف برنامج الاحتضان والذى سيستمر لمدة 6 شهور لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية في مجال الرياضة الفائزة بالاحتضان و هي (Shot-Bot 106 - GGEG ( GOOD GAME EGYPT) - مشايه سمارت سليوشن – Ahillney - L DawRi - Actvex - SpoRti fy - Elforma )، ويشمل برنامج الاحتضان المقدم من حاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية MOYS الدعم المالي والعيني مثل تسجيل الشركات الناشئة وتقديم الخدمات التدريبية وجلسات التوجيه للدعم التقني والتكنولوجي والرياضي.

الجدير بالذكر انه تقدم للحاضنة ٨٧ صاحب فكرة وشركة ناشئة ونتج عن تقييم المشروعات تأهل ٢٠ فكرة تكنولوجية لحضور المعسكر التدريبي لمرحلة ما قبل الاحتضان، وذلك بمقر الحاضنة في مركز شباب مدينة نصر، حيث قام أصحاب الأفكار والشركات المؤهلة بعرض تقديمي للفكرة والشركة المقترحة، وتم اختيار ٩ فرق للتأهيل بعد أن استعرض ٢٠ فريق مشروعاتهم أمام لجنة متخصصة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مارس الماضي.





