أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 26 أبريل بأسواق الفيوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، إستقرارا في الأسعار، وتوافر المعروض بالأسواق، اليوم الجمعة الموافق 26 أبريل، مع إنخفاض طفيف بأسعار بعض الأنواع.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إنخفاضا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الخميس بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق والسويقات بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الجمعة العمومي بمدينة الفيوم، وسوق الجمعة الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد على انخفاض الأسعار، وتجعلها في متناول الجميع.

إستقرار الأسعار وتوافر المعروض بأسواق الفاكهة والخضروات بالفيوم

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 12 جنيها، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و13 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و15 جنيها للفلفل الرومي و6 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو البازيلياء، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 7 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 8 إلى 12 جنيها، والكرنب الأحمر 5 جنيهات، والكابوتشا والخس 3 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم الجديد ليسجل مبلغ 35 جنيها بالأوراق بعد أن وصل إلى 12 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 12 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 55 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 65 إلى 75 جنيها، و15 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي والزغلول، و15 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 30 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم والتي تشمل كل السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة، موضحا أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.