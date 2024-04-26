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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحت رعاية الرئيس السيسي..

استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر

البطولة العربية العسكرية
البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر

استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة  من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .
 

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أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لإلتقاط الأوتاد "بالسيف " بالنسبة للفرق ، والتى نُظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية ، حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (١٣١) نقطة ، والأردن بالمركز الثانى بنتيجة (122.5) نقطة ، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة (102) نقطة ، فيما أسفرت نتائج فردى السيف عن فوز اللاعب أسامه لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة (42) نقطة ، وفى المركز الثانى اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة (37.5) نقطة ، وجاء فى المركز الثالث اللاعب رانى هامليت الخواص من مصر بنتيجة (36) نقطة .

قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الأتحاد الدولى لإلتقاط الأوتاد واللواء أ ح ايهاب لطفى
مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير روندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفردى والفرق لإلتقاط الاوتاد.

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