استمرار فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر

تحت رعاية الرئيس السيسي..

استمرت فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية والتى تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من ٢٤ حتى٢٧ من شهر أبريل الجارى بنادى الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .





أسفرت نتائج منافسات البطولة الدولية لإلتقاط الأوتاد "بالسيف " بالنسبة للفرق ، والتى نُظمت على هامش البطولة العربية العسكرية للفروسية ، حصول مصر على المركز الأول بنتيجة (١٣١) نقطة ، والأردن بالمركز الثانى بنتيجة (122.5) نقطة ، والعراق بالمركز الثالث بنتيجة (102) نقطة ، فيما أسفرت نتائج فردى السيف عن فوز اللاعب أسامه لواء من العراق بالمركز الأول بنتيجة (42) نقطة ، وفى المركز الثانى اللاعب أحمد بكر من مصر بنتيجة (37.5) نقطة ، وجاء فى المركز الثالث اللاعب رانى هامليت الخواص من مصر بنتيجة (36) نقطة .



قام الشيخ محمد بن عيسى الفيروز رئيس الأتحاد الدولى لإلتقاط الأوتاد واللواء أ ح ايهاب لطفى

مدير المدرعات للقوات المسلحة وسفير روندا بالقاهرة بتكريم اللاعبين أوائل الفردى والفرق لإلتقاط الاوتاد.