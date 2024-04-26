استعلم عن معاشات شهر مايو 2024 بالرقم القومي

معاشات مايو.. يبحث الكثير من أصحاب المعاشات شهريًا عن موعد صرف المعاشات، حيث إنه من المقرر صرف معاشات مايو 2024 في الأيام الأولى من الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات مايو 2024

ويتم صرف معاشات مايو 2024 في الأيام الأولى من الشهر القادم، حيث أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة المعاشات وتبكيرها، عل أن تأتي الزيادة في شهر مارس الماضي بدلأ من تطبيقها في يوليو 2024.

وتصرف معاشات مايو 2024 مع بداية الشهر القادم، كى يبدأ صرف معاش شهر مايو 2024 من يوم 1، وأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات خلال الأشهر الماضية، وذلك لمساعدة أصحاب المعاشات مواكبة ظروف الحياة الحالية، وجاءت نسبة الزيادة 15% بحسب قيمتها.

رابط صرف معاشات مايو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدخول عبر الموقعالإلكتروني الرسمي وتسجيل الدخول للاستعلام عن ما يخص صرف المعاشات من قيمتها بعد الزيادة الجديدة وأماكن الصرف.

خطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن معاشات مايو 2024 أون لاين

الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024 بالرقم القومي والزيادة الجديد 15% (التفاصيل)

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اضغط على الاستعلام عن المعاشات.

ثم ادخل كافة البيانات الخاصة بصاحب المعاش من الرقم القومي، والاسم ورقم الهاتف وغيرها.

اضغط على كلمة الاستعلام.

ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

يمكنك الاستعلام هكذا عن معاشات مايو 2024.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024

تصرف معاشات شهر مايو 2024 بحسب ما أفادت الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال.

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الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024 بالرقم القومي

يمكن الاستعلام والاستفسار عن ما يخص صرف المعاشات بالرقم القومي عبر الدخول على الموقع الإلكتروني ومن ثم.

الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ثم الاستعلام عن صرف المعاشات بالرقم القومي.

ويطلب من صاحب المعاش إدخال كافة البيانات الشخصية وأساسها الرقم القومي، ومن ثم يمكنك معرفة المزيد من التفاصيل عن المعاش.