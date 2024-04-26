الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط المتهم بسرقة هاتف مواطن بمدينة نصر

سرقة هاتف محمول
سرقة هاتف محمول

رصدت وزارة الداخلية منشور متداول "على فيس بوك" يفيد تعرض مواطن لسرقة هاتفه المحمول، من داخل إحدى العيادات بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

 

سرقة هاتف محمول

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة،  وهو عاطل له معلومات جنائية.

 

وبمواجهة المتهم  اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب المغافلة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النايبة التحقيق.

 

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

مواد متعلقة

سيدة تنهى حياة زوجها فى الخانكة

مصرع مواطن سقط من أسانسير بالمرج

والدة شيماء جمال: "هدبح خروفين بعد إعدام المتهمين بقتل ابنتي"

8 يوليو.. الحكم في طعن المتهمين بقضية "شيماء جمال"

المدعي بالحق المدني في قضية شيماء جمال: دفاع المتهمين لم يقدم أي جديد

والدة شيماء جمال أول الحاضرين لمحكمة النقض.. وتصرح: ارتاحي يا بنتي حقك هيجي

آخر محطة في قضية الإعلامية شيماء جمال.. النقض تنظر طعن المتهمين في حكم الإعدام

في أقل من ١٢ ساعة.. الأمن يُعيد فتاة فوة المتغيبة إلى أسرتها
الجريدة الورقية