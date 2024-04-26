الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في المرج

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بعقار مكون من 11 طابقًا بمنطقة المرج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

حريق شقة بالمرج

 البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور  دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء ترافقها سيارة إسعاف لمكان الحريق، وجرى التعامل مع النيران فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة.

 

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق اندلع داخل شقة بالطابق الخامس، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الجراءات القانونية اللازمة. 

حريق مقر الشهر العقاري 

 في سياق منفصل توصلت معاينة جهات التحقيق، إلى أن سبب الحريق الذي نشب في مقر الشهر العقاري بشارع رمسيس بوسط البلد؛ كان ناتجًا عن ماس كهربائي.

 وتبين احتراق جزء من غرفة بالطابق الأول دون خسائر أو تلفيات، حيث حدث ماس كهربائي داخل الغرفة وتسبب في نشوب الحريق بداخلها، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة انتقلوا على الفور وتمكنوا من السيطرة على النيران قبل تدمير محتويات الغرفة وامتداد الحريق إلى المكاتب المجاورة.

 وتبين من المعاينة سلامة جميع الغرف المجاورة والمكاتب والأجهزة والمستندات بمقر الشهر العقاري، وأن المقر يعمل بشكل طبيعي.

 وكانت عملية إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل إحدى الغرف في الشهر العقاري بمنطقة وسط البلد.

 

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