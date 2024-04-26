الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة سقوط حائط عقار بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث سقوط بمنطقة شارع 25 بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إثر سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة سقوط حائط عقار علي عبد ار مجاور له بشبرا الخيمة



وتلقت غرفة الأزمات بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بلاغ من الأهالي بسقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له ما تسبب في حدوث تلفيات بسقف المنزل الأخر، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكدمات وجرى نقلهم لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة لتلقي العلاج.

علي الفور انتقل اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة لموقع الحادث، تبين سقوط حائط من عقار علي عقار مجاور له، وكشف أن العقار المتضرر صادر له قرار ترميم رقم 139 لسنة 2014، ومحرر محضر عدم التنفيذ باسم ورثة فتحي سليمان أحمد.

وأسفر الحادث عن إصابة المصابين يوسف عبد الستار أحمد، 15 سنة، ووالده عبد الستار أحمد، 55 سنة، بكدمات، وجرى نقلهم لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



المشدد سنوات لعامل وطالبة لسرقتهما سائق وإلقاء “شطة” عليه بشبرا الخيمة

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، لعامل وطالبة بالسجن لمدة 3 سنوات لسرقتهما شخص وإصابته بإلقاء مادة حارقة "شطة" وسلاح أبيض بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33650 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3332 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "رمضان ج م"،31 سنة، عامل، ومقيم عزبة رستم ثان شبرا بمحافظة القليوبية، و"هايدى م ك"، 22 سنة، طالبة، مقيمة بالخيال النزهة القاهرة، في يوم 12/12/2022 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا محافظة القليوبية شرعا في سرقة أحمد محمد عبد الامام محمد، كرهاً عنه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفا المجني عليه حال سيره بالدراجة النارية قيادته بالطريق العام ليلا طالبين إيصالهما لمبتغاهما، واستدرجاه لمكان قصي عن أعين المارة، وما أن ظفرا به حتى باغته الأول بإلقاء مادة حارقة "شطة" على وجهه، واستتبعه بسلاح أبيض "سكين"، استلمه من الثانية محدثين إصابته بأنحاء جسده فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومته للاستيلاء علي الدراجة النارية قيادته

وكشف أمر الإحالة، أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه وضبط المتهمين متلبسين بجريمتهما على النحو المبين بالأوراق، كما أنهما أحرزا سلاح ابيض وأداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (سكين ، مادة حارقة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،ميكانيكى بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه ، لاتهامه بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة والتعاطي، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 33408 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3924 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "إيهاب ع ك"، 35 سنة، ميكانيكي، ومقيم ابن الحكم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 9 / 12 / 2023، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز سلاح أبيض " كتر" دون مسوغ قانوني.