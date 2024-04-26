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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يبحث سر تعرف حزب الله على شاحنة تسير بدون ضوء واستهدافها

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وسائل عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبحث في عملية مزارع شبعا التي نفذها أمس حزب الله وأسفر عنها قتلى وجرحي في صفوف الاحتلال، ويحقق في كيفية استهداف المقاومة اللبنانية شاحنة كانت تسير من دون أضواء كي لا تكشفها مراقبة حزب الله.

 

وانتشل جيش الاحتلال جثة سائق الشاحنة المستهدفة في مزارع شبعا، وتم بعملية معقدة من قبل "الجيش" بسبب نيران حزب الله التي استمرت لساعات .

جيش الاحتلال يحقق في عملية حزب الله بجبل دوف

تحدث الإعلام العبري عن مقتل إسرائيلي الليلة بصواريخ مضادة للدروع، أُطلقت من لبنان على جبل دوف في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، والجيش الإسرائيلي تمكّن من سحب جثته بعد عملية معقدة استمرت لساعات تحت النار، وسط تعتيم من جيش الاحتلال.

وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أن الجيش فتح تحقيقًا حول الحادثة، حيث كان من المفترض أن القوة الهندسية تعمل في الظلام حتى لا تكون عُرضة لصواريخ حزب الله.
 

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مدينة نابلس، وحاصرت منزلًا في مخيم بلاطة شرقًا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلًا، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

 وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فجر الجمعة، لتأمين اقتحام المستعمرين لقبر يوسف.
 

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