بتتبيلة مميزة| حضري الدجاج المحمر مع دبس الرمان اللذيذ

دجاج محمر مع دبس الرمان من الأكلات الشهية التي يتميز بها بعض المطاعم، وتحتوي علي أشهى تتبيلة يمكنك اعدادها والاستمتاع بالمذاق المدهش، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها.

طريقة عمل دجاج محمر مع دبس الرمان

المقادير

- الدجاج : دجاجة (منظفة ومفتوحة من النصف)

- دبس الرمان : ربع كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : ربع كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة



طريقة التحضير

تبلّي الدجاج بالملح والفلفل.

ادهني الدجاجة بالزبدة ودبس الرمان.

وزعي زيت الزيتون في طبق الفرن ثم وزعي البصل.

ضعي الدجاجة المتبلة في الطبق ووزعي مرق الدجاج حولها.

غطي الطبق بورق القصدير، وأدخليه الفرن لتتحمرعلى درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 دقيقة.

خففي حرارة الفرن الى 170 مئوية، واتركي الدجاجة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج.

حمري وجهها وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو البطاطس حسب الرغبة.



طريقة عمل دبس الرمان

المقادير

- عصير الرمان : 4 أكواب ونصف (طبيعي)

- السكر البني : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. نفرط تقريباً 8 حبات رمان ونضعهم في الخلاط ثم نصفيه في مصفاة ناعمة حتى نحصل على الكمية المناسبة من العصير.

2. نضع العصير مع السكر على النار حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون ونتركه على نار بين المتوسطة والهادئة لمدة ساعة و10 دقائق تقريباً مع التحريك كل 10 دقائق، حتى يتكاثف العصير ويتبخر معظمه ليتبقى لدينا كوب إلا ربع.

3. نرفعه عن النار ونتركه حتى يبرد ثم نضعه في زجاجة محكمة الإغلاق ونضعه في الثلاجة لمدة شهرين.

فوائد دبس الرمان

خفض الكولسترول

دبس الرمان قد يمنع أو يبطئ تراكم الكوليسترول في الشرايين، حيث يؤدي تراكم الكوليسترول إلى تضيق الشرايين، وهو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض القلب.يمكن لمضادات الأكسدة مثل البوليفينول الموجودة بكمية كبيرة فى الرمان عن الفواكه الأخرى، فى تقليل البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة التي تؤدي إلى تراكم الكوليسترول.





يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة المبكرة في العالم، تساعد الأحماض الدهنية فى دبس الرمان خاصة حمض البونيك فى الحماية من عدة خطوات في عملية مرض القلب.





يقلل ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم واحدة من العوامل الرئيسية للأزمات القلبية والسكتات الدماغية، وتبين أن تناول عصير الرمان أو مشتقاته يوميًا بانتظام يساعد بشكل كبير على خفض مستويات ضغط الدم في أقل من أسبوعين.





تعزيز جهاز المناعة

يحتوى دبس الرمان على مضادات الأكسدة خاصةً فيتامين C، التي تعزز من صحة جهاز المناعة للشخص.

عند هضم الطعام، تحدث عملية تسمى الأكسدة حيث يتم تشكيل جزيئات تسمى الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة هي مواد يمكن أن تؤدى إلى تلف الأنسجة ويمكن أن تسبب أمراض مثل أمراض القلب أو السرطان، يمكن أن يمتص الجسم الجذور الحرة من الملوثات البيئية مثل الدخان والإشعاع.