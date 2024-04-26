ضبط 565 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم المعروضة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والمهندس سيد أحمد حرزالله مدير مديرية التموين، بشأن تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الأسواق ومتابعة التجار.

تحرير 18 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحلات التجارية بالفيوم

وأوضح مدير المديرية أن إدارة الرقابة التموينية، نفذت حملة مكبرة قامت خلالها بالمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وتمكنت من ضبط عدد 565 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن مشروبات غازية وزبادي وخل وعصائر واجبان مختلفة الأنواع وبسكويت وحلوى للأطفال، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية ويتم بيعها مع السلع الغذائية التى مازالت تحتفظ بتاريخ إنتاج ساري، وذلك بعدد من المحلات التجارية والأسواق بدائرة مركز الفيوم ثان، بالإضافة إلى تحرير عدد 18 محضر ضد التجار وأصحاب المخابز والأسواق ومنها عدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق والمحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة قامت بتحرير عدد من المحاضر المتنوعة لأصحاب المحال التجارية وذلك لنقص الوزن والمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، بالإضافة إلى تحرير مخالفات وتقارير للمخابز لقيام أصحابها بتجميع كميات من الدقيق البلدي تمهيدا لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وتوقف جزئي وتم تحرير المحاضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ومن جانبه أكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.