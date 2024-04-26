أحمد الطيب: الأهلي خسر الدوري مرتين بسبب علي معلول

أكد أحمد الطيب المعلق الرياضي أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تسبب في خسارة القلعة الحمراء بطولتين.

وقال أحمد الطيب المعلق الرياضي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي فقد بطولتين للدوري بسبب آداء "معلول" الدفاعي فضلا عن كبر سنه مما يعيق أداء دوره الدفاعي ".

وتابع:"علي معلول صاحب انجازات كبيرة مع فريق الأهلي ولكن أداء اللاعب الدفاعي عليه علامات استفهام كثيرة ".

المقارنة بين عبد الحفيظ وخالد بيبو مختلقة

أكد جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يتعرض للظلم خلال توليه منصبه الحالي بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

وقال جمال العاصي الناقد الرياضي الكبير عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن المقارنة بين سيد عبدالحفيظ وخالد بيبو في منصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي مقارنة مختلقة من جانب البعض لأهداف وأغراض معينة ".

وتابع:"خالد بيبو يقوم بدوره على أكمل وجه حاليا داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومن الظلم مقارنته مع سيد عبد الحفيظ ".