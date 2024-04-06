ريم طارق تتصدر التريند بعد تكسيرها معدات البرنامج وتلفظها بألفاظ خارجة

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحية برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت .

وتصدرت ريم طارق التريند بعد قيامها بتكسير معدات البرنامج وتلفظها بألفاظ خارجة.

وأكدت ريم طارق أنها لم تتعرض للإعتداء من قبل طليقها حسن شاكوش وأنه لا فرصة لعودتهما مرة أخرى.

وفور بدء مقلب "رامز جاب من الآخر" انفعلت "ريم" على "رامز جلال" فور رؤية طليقها حسن شاكوش دخلت في نوبة بكاء وصراخ قائلة: "لأ مينفعش مش هكمل".

تصدر رامز جاب من الآخر التريند

ويتصدر برنامج «رامز جاب من الآخر» محرك البحث «جوجل»، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعل الجميع في حالة ترقب حول من هو ضيف «رامز جاب من الآخر» في الحلقة الجديدة.

وسأل رامز جلال، في مقدمة الحلقة ريم طارق :«أى سبب انفصالك عن حسن شاكوش.. وهل ضربك قبل كده ؟»، لترد قائلة :«بيعمل حاجات أنا مش موافقة عليها، ومش عايز هو يغيرها.. لا عمره ماضربني».

وقالت ريم طارق طليقة حسن شاكوش:"مش عايزة اجيب سيرته، حسن شاكوش مش مناسب ليا وكل اللي حصل خناقات سلالم ومينفعش ارجع له بس هو ممدش ايده عليا".

بينما قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش:"اتجوزت مرتين وقصة الطلاق مش عايز احكي فيها تاني، ومش حقيقي اني طردت ريم طارق من البيت بالبيجامة".

وشهدت الحلقات السابقة من برنامج «رامز جاب من الآخر»، استضافة العديد من النجوم منهم، لاعبي الكرة الشهيرين، محمد عبد المنعم قلب دفاع النادي الأهلي، ومحمود الونش قلب دفاع نادي الزمالك، ونجوم الفن، أحمد السقا، وباسم سمرة، ومي عمر، ونجلاء بدر، ومحمد أسامة (أوس أوس)، والفنان محمد ثروت.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

ويُعرض برنامج رامز جاب من الآخر بعد الإفطار مباشرةً، وتحديدًا في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.