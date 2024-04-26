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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

توطين 6 ملايين مصري في سيناء لتعميرها (فيديو)

تحرير سيناء
تحرير سيناء

قال اللواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الدولة المصرية تخطط لتوطين 6 ملايين مواطن مصري في سيناء لتعميرها، وذلك بعد أن أنفقت 650 مليار جنيه لدعم هذا الاتجاه وتنميته. 

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وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس، أن أبناء سيناء قدموا دعما قويا للجيش المصري خلال حرب أكتوبر، ولا يمكن لأحد أن يقلل من مدى الدور الوطني الذي لعبه أهالي سيناء الأبطال في تلك المرحلة. 

وأشار إلى أن معركة تحرير سيناء مرت بعدد من المراحل، أولها كانت حرب الألف يوم أو الاستنزاف واحتاجت هذه الحرب على جهود كبيرة جدا خاصة بعد خروج القوات المسلحة من نكسة 67، وكان الجيش المصري يحتاج إلى دعم من كافة الاتجاهات بداية من إعادة الهيكلة والتنظيم والتسليح والتدريب وإعادة الروح المعنوية.

أبناء سيناء قدموا الدعم للجيش

وأضاف: “عملت القوات المسلحة على إنشاء قوات الدفاع الجوي التي شكلت حائط الصواريخ المصري والذي استطاع بتر اليد الطولى لإسرائيل وخاصة في العمق، ثم جاءت المرحلة الأخيرة وهي اقتحام قناة السويس التي تعد أقوى الموانع المائية في التاريخ وانهيار خط بارليف”.

وأوضح أن أبناء سيناء قدموا دعما قويا للجيش المصري خلال حرب أكتوبر ولا يمكن لأحد أن يقلل من دورهم الوطني الذي لعبه أهالي سيناء الأبطال في تلك المرحلة.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى تحرير سيناء، في 25 من شهر ابريل، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

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