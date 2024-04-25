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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اجتماع سياسي: العدو ما يزال يطمع في سيناء ولن نفرط بشبر واحد (فيديو)

تحرير سيناء
تحرير سيناء

أكد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن عيد تحرير سيناء ذكرى عزيزة على كل أبناء الشعب المصري، موضحًا أن تحرير سيناء كانت معجزة حققها الجيش والشعب والقيادة المصرية.

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وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"،  الخميس، أن مصر تخوض حربا جديدة منذ 10 سنوات على الإرهاب والجماعات التكفيرية.

وأشار إلى إعادة تنمية وتعمير سيناء في مشروع عملاق بعد أن تعرضت سيناء لظلم شديد وكانت مطمعا لكل الغزاة عبر التاريخ.

العدو الصهيوني لا زال يطمع في سيناء 

وأوضح أن العدو الصهيوني لا زال يطمع في سيناء ويرغب في تهجير الشعب العربي الفلسطيني في غزة وتوطينهم في سيناء ولكن لن يحدث هذا مطلقا، ولا اقتراب من أرض سيناء التي تم تعميرها بدماء المصريين ولا يمكن أن نفرط في شبر واحد من الأرض ، موضحا أن الجيش دفع فاتورة كبيرة من دماء المصريين لتحرير سيناء.

وتحتفل مصر كل عام بذكرى تحرير سيناء، في 25 من شهر ابريل، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد.

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