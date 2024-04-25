آلية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024.

ووجه خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية، بالالتزام بضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

ونبه بإعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية التعليمية بحيث تبدأ الامتحانات في 8 مايو 2024 وتنتهى في 23 مايو 2024.

آلية امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على التابلت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة من إجمالي الدرجات، بالنسبة للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت.

ويؤدي هؤلاء الطلاب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الأسئلة المقالية بنسبة 15 في المائة من درجات المادة ورقيا في وقت واحد مع الأسئلة الموضوعية وهو الزمن المحدد للامتحان.

وفي حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أية مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

أما بالنسبة للطلبة الذين تسلموا أجهزة التابلت والمتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة أنترنت أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت (كسر، أو سرقة، أو تلف).

ويؤدي طلاب المنازل في الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورقيا في جميع المواد، على أن يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني.

وتعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

ويتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقا للكتاب الدورى رقم (49) بتاريخ 21 نوفمبر 2022.

وتشتمل الورقة الامتحانية في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85 في المائة وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15 في المائة.