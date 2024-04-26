عاجل
تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات اليوم
الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة في اطار منافسات الدوري الانجليزي عندما يواجه نوتنجهام ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

txt

طارق السيد: ملف بوطيب كارثة داخل الزمالك وواثق بقدرات اللاعبين أمام دريمز

ويبحث السيتي عن الفوز أمام نوتنجهام من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام 

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست المقرر لها تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح برايتون برباعية نظيفة على ملعب بالمر في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين  في الدقيقة الـ 17، قبل أن يعزز فيل فودين من تقدم حامل اللقب، وسجل ثنائية في الدقائق 26 - 34 وأنهى ألفاريز حفلة أهداف مانشستر سيتي أمام برايتون، بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.

الجريدة الورقية