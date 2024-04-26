موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

يخوض مانشستر سيتي مواجهة جديدة في اطار منافسات الدوري الانجليزي عندما يواجه نوتنجهام ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث السيتي عن الفوز أمام نوتنجهام من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست المقرر لها تمام السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح برايتون برباعية نظيفة على ملعب بالمر في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الـ 17، قبل أن يعزز فيل فودين من تقدم حامل اللقب، وسجل ثنائية في الدقائق 26 - 34 وأنهى ألفاريز حفلة أهداف مانشستر سيتي أمام برايتون، بعدما أحرز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء.