سناك صحي| طريقة تحضير سبرينج رول بالشوكولاتة والموز

سبرينج رول بالشوكولاتة والموز من الحلويات المبتكرة التي يمكنك إعدادها كسناك مقرمش، يتميز بمذاق لذيذ وفوائد عديدة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره وأبرز فوائده.

سبرينج رول بالشوكولاتة والموز

طريقة عمل سبرينج رول بالموز والشوكولاتة

المقادير

- الموز : كيلو





- عجينة سبرينج رول : 24 شريحة (مغلفة)





- البيض : 2 حبة





- الشوكولاتة : 200 غم (ذائبة)





- كريما جوز الهند : 200 غم





- كريمة الخفق : 200 غم





- سكر البودرة : 100 غراماً





- الزيت النباتي : ليتر





- برش ليمون : 15 غم





طريقة التحضير

لتحضير سبرينج رول : تُزال قشرة الموز ويُقطع الموز إلى أرباع ثم يُقطع كل ربع إلى 3 قطع.

تُوزع الشوكولاتة على ورقة عجينة سبرينج رول، ثم يوضع الموز عليه، ومن ثم يُلف وتُختم حواف ورقة عجينة سبرينج رول بفرشاة مدهونة بالبيض المخفوق، وتُقسم وتُجمد قبل الاستخدام.

تُقلى حتى يصبح لونها بنياً، ثم تُصفى للتخلص من الزيت الزائد.

لتحضير كريمة جوز الهند المخفوقة: تُخزن كريمة جوز الهند في البراد قبل الاستخدام.

تُخلط إما في آلة الخفق أو باستخدام الخفاقة اليدوية.

يُضاف السكر تدريجياً ويُخفق الخليط جيداً.

يُقدم حلو عجينة سبرينج رول في طبق مع كريمة جوز الهند، وتُزين بسكر الحلويات والنعناع ورقائق جوز الهند المحمصة.





فوائد تناول الموز

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق ، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.





تنظيم سكر الدم

يحتوي الموز على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.





تعزيز الطاقة ودعم فقدان الوزن

يحتوي الموز على سكريات طبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز ، والتي يمكن أن توفر دفعة سريعة من الطاقة، تشير الأبحاث إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز قد يساعد بشكل طبيعي في رفع قدراتهم التنشيطية بسبب كيف يمكن لهذه المغذيات أن تدعم وظيفة التمثيل الغذائي الصحية بينما تساعد أيضًا في تحلل الدهون ، وهي عملية فيزيولوجية حيث يقوم جسمك بتفكيك مخازن الدهون، وتحويلها إلى طاقة.





يعزز الهضم ويدعم صحة الأمعاء

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز الانتظام والمساعدة في الهضم، يمكن أن يكون الموز غير الناضج مفيدًا لصحة الأمعاء نظرًا لمحتواه من النشا المقاوم ، وهو نوع من الألياف الحيوية التي تغذي البكتيريا" الجيدة "في أمعائك.