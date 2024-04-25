عاجل
تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات اليوم
الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السبت .. بيراميدز يواجه ألو إيجيبت ودياً

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق نادي بيراميدز عن قرار المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش بإقامة مباراة ودية يوم السبت المقبل في إطار تجهيز الفريق لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.

txt

مدرب بيراميدز: جميع اللاعبين كانوا أبطالا وقدموا أفضل ما لديهم أمام البنك الأهلي

أوضح زاهر أن بيراميدز سيواجه فريق ألو أيجيبت وديا في السابعة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، في إطار رغبة المدرب في تجهيز جميع اللاعبين في ظل توالي المواجهات بالدوري خلال شهر مايو المقبل.

ويستعد بيراميدز متصدر جدول الدوري برصيد ٣٥ نقطة، لمواجهة انبي في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري في الأول من مايو على استاد بتروسبورت، قبل أن يواجه فيوتشر وسيراميكا والمصري والإسماعيلي والجونة تواليا خلال شهر مايو.

الجريدة الورقية