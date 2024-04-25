Adobe يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديو

تتضمن معظم الميزات والتجارب الجديدة التي أعلنت عنها Adobe مؤخرًا الذكاء الاصطناعي، مثل إضافة الكائنات وإزالتها في Premiere Pro وإنشاء الصور المستندة إلى النص في Photoshop.

الآن، كشفت الشركة النقاب عن VideoGigaGAN، وهي ميزة تجريبية للذكاء الاصطناعي تقول إنها يمكنها ترقية الفيديو ثماني مرات دون الأدوات المعتادة مثل الوميض أو التشويه، حسبما ذكرت The Verge.

يتفوق VideoGigaGAN على أساليب دقة الفيديو الفائقة (VSR) الأخرى لأنه يتجنب القطع الأثرية والوميض المعتادة التي تقدمها GAN (شبكات الخصومة العامة)، وفقًا لشركة Adobe. وفي الوقت نفسه، فإنه يضيف الوضوح والتفاصيل - حيث تفشل معظم الأنظمة الأخرى في القيام بالأمرين معًا في وقت واحد.

بالطبع، يقوم النظام بتكوين تفاصيل غير موجودة من القماش بالكامل، لذلك لن يكون هذا مناسبًا لأشياء مثل تحسين فيديو الطب الشرعي، أو عروض الجرائم على غرار CSI. لكن التفاصيل التي تضيفها تبدو حقيقية بشكل مثير للإعجاب، مثل نسيج الجلد والشعر الناعم وتفاصيل ريش البجعة والمزيد.

يعتمد النموذج على مضخم صور واسع النطاق يسمى GigaGAN، وفقًا لباحثي Adobe. واجهت نماذج VSR السابقة صعوبة في توليد تفاصيل غنية في النتائج، لذلك تزوجت Adobe من "الانتباه الزمني" (تقليل العناصر التي تتراكم بمرور الوقت)، ونشر الميزات (إضافة تفاصيل في حالة عدم وجودها)، ومكافحة التعرجات وما يسمى "مكوك HF" (المكوك ميزات عالية التردد) لإنشاء النتيجة النهائية.



إذا تمت إضافته إلى منتجات مثل Premiere Pro أو After Effects، فقد يسمح لمنتجي الفيديو بجعل اللقطات منخفضة الدقة تبدو أفضل بكثير، على الرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأشخاص يعد ممارسة مثيرة للجدل. لا توجد معلومات حتى الآن عما إذا كانت Adobe تخطط للقيام بذلك (حاليًا، المقاطع قصيرة ويتم تشغيلها بمعدل 12 إطارًا في الثانية فقط) ولكن الكثير من الشركات بما في ذلك NVIDIA وMicrosoft وBlackmagic Design وغيرها تعمل على تقنية رفع مستوى الذكاء الاصطناعي أيضًا.