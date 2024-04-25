الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة وتكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة انكسرت حدتها اليوم، موضحة أن قيم درجات الحرارة ستشهد مزيدا من الانخفاض، غدا الجمعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن درجة الحرارة غدا ستسجل 29 درجة مئوية خلال فترات النهار، وستشهد فترات الليل المتأخر والصباح الباكر برودة طبيعية لأننا ما زالنا في فصل الربيع.

وكشفت أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح في معظم المحافظات يساعد في شعور المواطنين بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل ستتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، ومن المتوقع سقوط فرص أمطار تصل إلى السيول في المناطق الجبلية، وأمطار خفيفة في المحافظات الشمالية ولكن غير مؤثرة.

ارتفاع في الحرارة خلال الأيام الماضية

وأكدت الأرصاد تعرض مصر لموجة حارة خلال الأيام الماضية ورياح مثيرة للرمال والأتربة قادمة من ليبيا، حيث تأثر غرب البلاد يتأثر بالرمال المثارة المنقولة من الصحراء الليبية.

وعبرت الرمال المثارة البحر المتوسط لتصل اليونان ، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تأثر اليونان بالرمال المثارة المنقولة من ليبيا.

وتتأثر ليبيا بنشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة مما يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.