الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أمس الأربعاء شهد ذروة ارتفاع قيم الحرارة وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية نهارا، وسيشهد اليوم انكسارا لحدة الموجة، وستنخفض قيمة الحرارة من 5 إلى 6 درجات.

العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 35 إلى 36

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون ما بين 35 إلى 36 درجة مئوية، كما أن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط وتحديدا في السواحل الشمالية الغربية تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، وتنكسر الموجة الحارة تماما من على المناطق الموجودة في شمال البلاد والسواحل الشمالية الغربية للبلاد.

سنشعر بقيم درجات حرارة أقل من أمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشعر بقيم درجات حرارة أقل من أمس، وبخاصة في المحافظات الشمالية أو شمال البلاد، وطقس اليوم سيكون شديد الحرارة نهارا مع شدة الإشعاع الشمسي، وفي فترة الليل ستبدأ قيم درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير وملحوظ».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء دافئ على السواحل الشمالية الغربية معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، محذرة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة التي تُزيد من الإحساس بحرارة الجو.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، اعتبارًا من غد الجمعة هناك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء يصاحبها نشاط للرياح وسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ووسط وجنوب الصعيد، وقد تصل لحد السيول يوم السبت المقبل.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية

وتابعت، هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالتالي:

القاهرة 36 20

الإسكندرية 24 16

بنها 35 15

كفر الشيخ 30 15

طنطا 34 18

دمياط 32 20

شرم الشيخ 36 25

السويس 34 20

الاسماعيلية 39 21

العريش 39 22

شبين الكوم 35 18

الفيوم 39 19

بني سويف 40 19

سوهاج 41 25