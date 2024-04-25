نيللى كريم: فخورة بمشاركتى فى فيلم «السرب»

تجسد شخصية زوجة الأمير

عبرت الفنانة نيللى كريم عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم السرب المقرر طرحه بداية الشهر المقبل.

وقالت: فخورة بمشاركتى فى فيلم بقيمة فيلم السرب، والذى يقدم فترة مهمة جدا فى تاريخ الوطن.

وأضافت، أجسد شخصية هند زوجة الأمير الذى يجسد دوره محمد ممدوح، وهو أمير أحد الجماعات الإرهابية ويدعى «أبوأسعد الحمراوى»، وهى شخصية ثرية جدا وفيها العديد من التفاصيل، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

فيلم السرب بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللى كريم، صبا مبارك، كريم فهمى، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمود عبدالمغنى، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلم.

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

قال مؤلف فيلم السرب عمر عبد الحليم: إن حادث استشهاد 21 مصريا فى ليبيا فى 2015، كان السبب فى كتابة هذا الفيلم، والحمد لله أن الفكرة لاقت القبول، والفكرة لا تحكى للرد المصرى فقط، ولكنها تحكى فترة فى حياة ليبيا، واستغرقت دراسات كبيرة جدا، وكل الكتب التى تحدثت عن فكرة التطرف، وحتى الكتب التى يصدرها قادة الفكر المتطرف.

ويستعرض البرومو حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة لسلاح الطيران المصرى الذى نفذ المهمة بنجاح، قبل أن يظهر الفنان شريف منير الذى يجسد فى الأحداث شخصية «الفريق شريف المصرى»، مخاطبا الضباط الذين تم تكليفهم بالمهمة، ومن بينهم آسر ياسين وأحمد فهمى وأحمد حاتم ومحمود عبدالمغنى، قائلا: «سيادة الريس أصدر الأمر بعملية نوعية لقصف مواقع داعش فى درنة فى ليبيا.. زى ما هتروحو كلكم هترجعوا إن شاء الله كلكم».

ويكشف البرومو أيضا عن وقوع شخصية «على المصرى» التى يجسدها الفنان أحمد السقا، فى يد تنظيم داعش فى ليبيا، ويخضع لعمليات تعذيب، بينما يكون الفنان محمد دياب بين صفوف التنظيم ضمن أحداث الفيلم، حيث يظهر فى أحد المشاهد يسأل السقا بلهجة مصرية: «تفتكر إحنا عايزينك فى إيه يا على؟».

كما تظهر فى البرومو أيضا مشاهد حقيقية من الفيديو الذى نشره تنظيم داعش الإرهابى أثناء تنفيذ عملية القتل.