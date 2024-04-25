موعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي المقبلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكره القدم بالنادي الإسماعيلي لملاقاة الاهلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.

ووديًا واستعدادًا للمواجهة المرتقبة تعادل الدراويش بهدف لمثله أمام القناة خلال المواجهة التي أقيمت بينهما عصر اليوم الخميس.

على صعيد متصل عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي ظهر اليوم، وذلك للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي، الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، واللواء علاء صلاح، المنسق الأمني والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، وأسامة محمد إداريا الفريق، إلى جانب منسق ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق مازيمبي.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود والحارس طاقما من اللون الأخضر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة وموعد وصول الفريقين لاستاد القاهرة، والمدة المحددة لفترة الإحماء وغيرها من الأمور التنظيمية والأمنية.

هذا ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقين قد تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو