عاجل
تشهد انخفاضًا.. درجات الحرارة بعدد من المدن والمحافظات اليوم
الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات يد الأهلي يودعن كأس الكؤوس الأفريقية بالسقوط أمام بطل أنجولا

بوابة الوفد الإلكترونية

تعرض فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره بترو اتلتيكو الانجولي خلال المواجهة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس لحساب مواجهات نصف نهائي كاس الكؤوس الافريقية.

txt

غدًا .. الأهلي في مواجهة مرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي بإياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

ولحساب البطولة ذاتها وبمنافسات الرجال تعرض فريق  الاهلي للخسارة ايضًا على يد الترجي التونسي بالدوري ذاته.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة تعديلا على مواجهات نصف نهائي البطولة صباح اليوم، خاصة في ظل إقامة كل المواجهات على صالة ميلود هدفي.

واقيمت مواجهة السيدات على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عقب الفوز على أبيدجان الإيفواري في ربع نهائي البطولة.

مواد متعلقة

وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية