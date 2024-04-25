سيدات يد الأهلي يودعن كأس الكؤوس الأفريقية بالسقوط أمام بطل أنجولا

تعرض فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره بترو اتلتيكو الانجولي خلال المواجهة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس لحساب مواجهات نصف نهائي كاس الكؤوس الافريقية.

ولحساب البطولة ذاتها وبمنافسات الرجال تعرض فريق الاهلي للخسارة ايضًا على يد الترجي التونسي بالدوري ذاته.

وأجرت اللجنة المنظمة للبطولة تعديلا على مواجهات نصف نهائي البطولة صباح اليوم، خاصة في ظل إقامة كل المواجهات على صالة ميلود هدفي.

واقيمت مواجهة السيدات على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد تأهل لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عقب الفوز على أبيدجان الإيفواري في ربع نهائي البطولة.