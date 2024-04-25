أحمد حاتم يتصدر بوستر "السرب" تمهيدًا لعرضه فى السينمات مطلع مايو

تروج شركة سينرجي لفيلم “السرب” بشكل مستمر حيث طرحت بوستر للفنان أحمد حاتم من الفيلم وتصدره حاتم منقردًا، وذلك قبل عرض الفيلم فى السينمات 1 مايو المقبل.

وكانت طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لـ فيلم السرب، بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد السقا ومحمد ممدوح ونيللي كريم وصبا مبارك وشريف منير ودياب ومحمود عبد المغني ومصطفي فهمي، والمقرر طرحه بدور عرض السينما في 1 مايو المقبل.

وكانت طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمى الثانى لفيلم السرب والذى من المقرر عرضه مطلع مايو المقبل في جميع دور العرض والسينمات المصرية.



نشرت الشركة المتحدة مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمىة بموقع إنستجرام وعلقت: زي ما هتروحوا كلكوا هترجعوا كلكوا .. أبطالنا سرب لا يقاوم .. فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الرسمي لفيلم السرب وذلك قبل طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل.

وتصدر البوستر بطل الفيلم النجم أحمد السقا مرتديا الملابس الحربية.

تستعد السينمات لاستقبال فيلم “السرب" الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم النجم أحمد السقا والنجم آسر ياسين، والنجم محمد ممدوح، والنجم دياب، والنجم شريف منير يوم 1 مايو المقبل، وذلك بعد تصدره التريند.

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ احداث البرومو بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر ابطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة آخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

شخصية دياب

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

قصة السرب

ويسرد فيلم السرب بطولات القوات الجوية، بعد مقتل أكثر من 21 مصري من قبل بعض الجماعات الإرهابية، وذلك في إطار أكشن تشويقي.

أبطال السرب

السرب بطولة أحمد السقا، وآسر ياسين ودياب وهند صبري وأحمد حاتم وقصي خولي، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وكريم فهمي، شريف منير، منى زكي، محمود عبد المغني، إسلام جمال، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

آخر أعمال أحمد حاتم



والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، بفيلم “حسن المصري”، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.