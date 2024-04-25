المقاومة العراقية تنشر صورة لـ "إيلات" وتعلق: الرعب لم ينتهِ وهناك المزيد

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق، صورة لاستهداف مسيّرات حربية لـ "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة، مؤكدةً استمرار عملياتها.

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق، أمس الأربعاء، صورةً تظهر عدّة مسيّرات لها تحلّق متوجهة لاستهداف مستوطنة "إيلات" جنوبي فلسطين المحتلة.

وأرفق الإعلام الحربي التابع للمقاومة هذه الصورة بعبارة "الرعب لم ينته بعد وهناك المزيد"، وفي ذلك إشارة إلى مواصلة المقاومة الإسلامية في العراق عملياتها ضد أهدف الاحتلال دعماً لغزّة ومقاومتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في 20 أبريل الجاري، تنفيذ مجاهديها عمليتين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستخدام الطائرات المُسيّرة.

وأوضحت أن المجاهدين استهدفوا في عملية هدفاً إسرائيلياً حيوياً في "إيلات"، وفي الأخرى استهدفوا قاعدة "عوبدا" الإسرائيلية الجوية.

وأعلنت المقاومة أن العمليتين نُفذتا استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهل قطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين العُزّل من أطفالٍ ونساء وشيوخ.

ذلك إضافة إلى الرد على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للسيادة العراقية، في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي العراقي.

حركة حماس

في وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة في غزة، بشأن النقص الحاد في إمدادات الوقود للمستشفيات، والذي ينذر بانقطاع تام للتيار الكهربائي فيها، بما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى؛ يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل فوراً على الضغط على الاحتلال الفاشي لرفع حصاره الإجرامي الذي يفرضه على جميع مناحي الحياة في غزة، والمسارعة إلى إدخال مستلزماتها من وقود وأدوية وأدوات طبية.

وأضافت حماس في بيان لها: لقد عمل العدو المجرم على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية منذ اليوم الأول للعدوان، ويعيق الآن كل المحاولات لإعادة تشغيلها وإمدادها باحتياجاتها، بعد أن استهدف معظمها وأخرجها عن الخدمة.

وأشارت حماس، إلى أن الاستهداف المتواصل للمستشفيات يأتي ضمن حرب الإبادة التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم عن أرضهم، وذلك أمام سمع وبصر العالم، دون أن يحرك ساكناً للوقوف في وجه هذه الهمجية الوحشية، ولقد آن لهذه السياسة الظالمة أن تنتهي فوراً.