"القاهرة الإخبارية" عن مصدر مسؤول: مصر ترفض تناول دورها بحرب غزة إعلاميا بشكل غير صحيح

ذكرت فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها أن مصدرا مصريا مسؤولا قال إن بعض التقارير الإعلامية تتناول الدور المصري فى الحرب على غزة بشكل غير صحيح، وهو الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

انتشال جثامين 392 شهيدًا من مقبرة مجمع "ناصر" الطبي وآثار تعذيب على بعضها

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع راح ضحيتها 43 شهيدا و64 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 34305 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 77293 مُصابًا، علما بأنه لا يزال هناك آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق اليوم.. استُشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب عدد آخر؛ إثر استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين في مخيمي "البريج" و"النصيرات" وسط قطاع غزة.

وأعلنت فرق الإنقاذ والإسعاف في القطاع، انتشال نحو 392 جثمانا من مقبرة جماعية في مجمع "ناصر" الطبي، على مدار خمسة أيام، بعد انسحاب الاحتلال من مدينة خان يونس جنوب القطاع .

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن طواقم الإنقاذ والإسعاف وجدت جثامين لأطفال في المقابر الجماعية، وإن 58% من الجثامين لم يتم التعرف إليهم، وهناك آثار تعذيب وُجدت على جثامين بعض الشهداء.. لافتة إلى أن الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر الطبي وهم أحياء، وأن عددا من الجثامين دُفنوا في أكياس بلاستيكية على عمق 3 أمتار، ما سرّع تحللهم، مشيرة إلى أن الاحتلال عمد إلى إخفاء الأدلة على جرائمه بمجمع ناصر، عبر تغيير الأكفان البلاستيكية أكثر من مرة.

وأكدت أن العدد الأكبر من الشهداء من ضحايا المقابر الجماعية في مجمع ناصر الطبي، من النساء والأطفال، إذ تتعمد قوات الاحتلال جرف عشرات الجثامين ودفنها قبل انسحابها من أي منطقة في القطاع.

وأشارت المصادر إلى وجود مئات المفقودين في مجزرة خان يونس، واختفاء نحو 2000 مواطن بعد انسحاب قوات الاحتلال من مناطق عدة في القطاع.